19:11  20 березня
Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях
12:38  20 березня
Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
18:52  20 березня
У Львові зафіксували перший випадок коронавірусу
UA | RU
UA | RU
20 березня 2020, 17:40 9

У Чернівцях на карантин закрили парки

Читайте также
на русском языке
20 березня 2020, 17:40 9
Читайте также на русском языке
Людей просять утриматися від прогулянок  і сидіти вдома
Людей просять утриматися від прогулянок  і сидіти вдома

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

У зв'язку із запровадженням у Чернівцях вимушених протиепідемічних заходів прийнято рішення про закриття парків.

"Ми усвідомлюємо, що огорожі в парку немає, і зупинити всіх, хто бажає прогулятись, просто неможливо, - повідомив Юрій Воронка, в. о. директора парку "Жовтневий". - Проте просимо людей обмежити відвідування парку, а якщо вже й заходите - тримайте дистанцію, не торкайтеся поверхонь, обробляйте руки антисептиком".

"Ми виготовляємо таблички з інформацією про карантин і проханням обмежити контакти. Встановимо їх на всіх входах і виходах, - говорить Юрій Венгринюк, директор центрального парку культури і відпочинку імені Шевченка. – Оскільки повністю перекрити вхід до парку ми не можемо, просимо громадян свідомо обмежити прогулянки і контакти".

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


коронавірус
В Ужгороді ввели обмеження кількості людей у торгових приміщеннях
20 березня 2020, 17:23
Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок
20 березня 2020, 17:10
На Закарпатті закривають усі санаторії
20 березня 2020, 17:04
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »