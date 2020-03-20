У Чернівцях на карантин закрили парки
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.
У зв'язку із запровадженням у Чернівцях вимушених протиепідемічних заходів прийнято рішення про закриття парків.
"Ми усвідомлюємо, що огорожі в парку немає, і зупинити всіх, хто бажає прогулятись, просто неможливо, - повідомив Юрій Воронка, в. о. директора парку "Жовтневий". - Проте просимо людей обмежити відвідування парку, а якщо вже й заходите - тримайте дистанцію, не торкайтеся поверхонь, обробляйте руки антисептиком".
"Ми виготовляємо таблички з інформацією про карантин і проханням обмежити контакти. Встановимо їх на всіх входах і виходах, - говорить Юрій Венгринюк, директор центрального парку культури і відпочинку імені Шевченка. – Оскільки повністю перекрити вхід до парку ми не можемо, просимо громадян свідомо обмежити прогулянки і контакти".
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