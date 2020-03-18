Івано-Франківськ: транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників

З 19 березня в місті скасують рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати

Фото: Руслан Марцінків

З 19 березня в місті скасують рух громадського транспорту. Спеціальні маршрути створять для тих, хто в умовах карантину повинен працювати

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.

"Від завтрашнього дня в нашому місті не працюватиме громадський транспорт! В рамках введеного карантину дав доручення розробити спеціальні маршрути для перевезень медпрацівників, працівників соцзахисту, а також комунальників. Це ті люди, які залишаються на сторожі міста і для яких необхідно створити всі умови для комфортної роботи", - пише мер.

Для них розроблять нові маршрути з визначеними зупинками.

"Напівміри нічого не дадуть, треба вводити радикальні заходи. Наша медицина не готова до епідемії! Якщо не вжити заходів, кількість заражених буде збільшуватися в геометричній прогресії", - йдеться в дописі.

Вчора, попри рішення міської ради, ще третина магазинів була відкрита. Щоб люди розуміли реальну загрозу і роботодавці не "виганяли" людей на роботу, в Івано-Франківську зупиняють весь міський транспорт.

Керівники підприємств, що повинні працювати, лікарень, мають забезпечити доставку працівників на роботу. Кілька машин будуть оповіщати людей і розвозити волонтерів.

Комунальні служби продовжують вивезення сміття, прибирання доріг та тротуарів, поточний ремонт доріг, продовжується робота аварійних служб.

ЖОРСТКІШІ МЕТОДИ КАРАНТИНУ #безпека_ІФ Від завтрашнього дня в нашому місті не працюватиме громадський транспорт! В... Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 18 березня 2020 р.

Нагадаємо, В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширення коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківська. Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі.