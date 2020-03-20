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20 марта 2020, 18:05 14

Ивано-Франковск: на кладбище выделят отдельный участок для умерших от коронавируса

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20 марта 2020, 18:05 14
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На кладбище отведут место для захоронений людей, умерших вследствие поражения коронавирусом
Фото: Руслан Марцинкив
На кладбище отведут место для захоронений людей, умерших вследствие поражения коронавирусом

Об этом рассказал городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время онлайн-отчета по ситуации с карантином, информирует RegioNews.

Сегодня состоялось совещание с КП "Городская ритуальная служба”.

"Мы выделили отдельное место для захоронений людей, которые были больны на коронавирус. Дай Бог, чтобы их не было. Но сегодня имеем первый случай, когда женщина умерла в результате коронавируса", – сказал Марцинкив.

Оперативно о карантине (20.03.2020/16:00)

Опубликовано Русланом Марцінковим Пятница, 20 марта 2020 г.

Вчера в Ивано-Франковске подтвердили первый случай заболевания на коронавирус. Женщина - жительница Ивано-Франковска, умерла.

Городской глава Ивано-Франковска сообщил, что муж умершей от коронавируса женщины вернулся из Чехии. Мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершей от коронавируса изолировали.

Напомним, в Івано-Франковске 15 человек обследуют на коронавирус.

Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

В Ивано-Франковске транспорт отменили, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков. С 19 марта в городе остановили движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать.

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