Справа про мільйонні хабарі в енергетиці: НАБУ і САП завершили розслідування

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НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі про масштабну корупційну схему в енергетичному секторі

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники злочинної організації впливали на діяльність стратегічних державних підприємств, зокрема "Енергоатому", отримували хабарі та відмивали незаконно отримані кошти.

Розмір хабарів становив від 10% до 15% вартості контрактів.

Для легалізації незаконно отриманих грошей злочинна організація створила окремий офіс. За даними слідства, протягом 2020-2025 років туди готівкою передали понад 111 млн доларів США та 12 млн євро, отриманих у сфері енергетики. Також організація отримувала кошти з інших джерел.

Для відмивання грошей використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

Під час розслідування НАБУ і САП вжили заходів для арешту активів учасників злочинної організації як в Україні, так і за кордоном. Робота з пошуку та арешту майна триває.

Крім того, з основних матеріалів справи виділили кілька окремих кримінальних проваджень. У них продовжують розслідувати факти надання та отримання хабарів в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

У листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами. Пізніше Кабмін ініціював введення санкцій проти них.