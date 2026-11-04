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Судитимуть жительку Закарпаття, яку обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних до Угорщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними слідства, жінка запропонувала жителю Дніпропетровщини допомогу з виїздом з України поза офіційними пунктами пропуску.

Для особистої зустрічі фігурантка приїхала до Павлограда, де пояснила чоловікові схему перетину кордону. Спочатку він мав самостійно дістатися Закарпаття та зупинитися в заздалегідь заброньованому готелі.

Звідти провідник мав пішки переправити "клієнта" через кордон з Угорщиною. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Жінці загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Львівщині правоохоронці затримали жителя Полтавської області, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Молдови. За свої послуги чоловік отримав 7 тисяч доларів.