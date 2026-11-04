Перцевий балончик і силове затримання: скандал із ТЦК на Прикарпатті

Скриншот із відео

У селі Вовчинець Івано-Франківської громади стався інцидент за участю групи оповіщення ТЦК та поліції. Військовослужбовці та правоохоронці зайшли на територію новобудови й силоміць витягнули з приміщення чоловіка

Як інформує RegioNews відео події з'явилося у місцевих телеграм-каналах у вівторок, 3 листопада.

На записі видно, як люди у військовій та поліцейській формі затримують чоловіка, попри вимоги власника залишити приватну територію, та силоміць тягнуть його на вулицю.

На інцидент відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що на відео зафіксовано застосування фізичної сили та ігнорування вимог власника території.

"На поширених відеозаписах зафіксовано, як особи у поліцейській та військовій формі на приватній території силоміць витягують невстановленого чоловіка за ноги, застосовують до нього фізичну силу, вдаючись при цьому до нецензурної лексики. Особливо обурює те, що вони відверто проігнорували неодноразові вимоги власника домоволодіння залишити його територію", – зазначив Лубінець.

Омбудсмен також нагадав про гарантії недоторканності житла та заборону катувань і жорстокого поводження, передбачені Конституцією України.

У поліції Івано-Франківщини повідомили, що призначили службову перевірку, щоби з'ясувати всі обставини події та оцінити дії правоохоронців.

За попередньою інформацією поліції, інцидент стався 2 листопада. Чоловік їхав велосипедом, побачив службовий автомобіль поліції та почав тікати. Через відчинені ворота він забіг на територію будівельного майданчика.

Спочатку чоловік відмовився повідомити свої анкетні дані. Згодом правоохоронці встановили, що він порушив правила військового обліку.

За результатами службової перевірки діям поліцейських нададуть правову оцінку. У разі виявлення порушень до винних застосують заходи відповідно до законодавства.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що найбільше скарг на можливі порушення прав громадян під час мобілізації з боку працівників ТЦК та СП надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей.

Раніше Лубінець розповів, які дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є законними під час мобілізації, а які – неприпустимими.

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