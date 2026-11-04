Акторка Ірина Сопонару вирішила виїхати з Києва

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Акторка Ірина Сопонару зізналась, що вирішила виїхати зі столиці. Вони із чоловіком довго тримались, але вирішилис поїхати з Києва

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами Ірини Сопонару, останні місяці життя в Києві вплинули на її емоційний стан. Вона із чоловіком намагались триматись, але обстріли та недосипання врешті далися взнаки.

"Ми з Різом трималися скільки могли. Але десь приблизно з серпня, коли почали сильно кошмарити, ми ще тримались, але декілька тижнів без нормального сну – в мене вже кокушечка трошки почала підтікати. Я вже навіть до психолога думала звернутися. Але виявилось, мені треба було поспати", - каже артистка.

Наразі вони тимчасово переїхали до Чернівців, де живуть батьки артистки. Вона ще не знає, коли вони повернуться, але принамні тривалі блекаути вони хочуть перечекати на Буковині.

Довідка. Ірина Сопонару відома українським глядачам по шоу "Ліга Сміху". Також вона брала участь в інших гумористичних проєктах. Зірка веде свій YouTube-канал, а з 2024 року вона стала ведучою на каналі "Ми — Україна".

З 2021 року акторка була в стосунках з британцем на ім'я Різ. У 2023 році він зробив їй пропозицію, а вже в травні 2024 року вони одружились.