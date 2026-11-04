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04 листопада 2026, 12:50

У Комишувасі дістали тіла 37 загиблих: під завалами ще можуть бути 38 людей

04 листопада 2026, 12:50
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Скриншот із відео
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У Комишувасі Запорізької області третю добу тривають аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 37 загиблих

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Наразі вдалося ідентифікувати 12 людей. Ще 59 людей вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще 38 людей.

Через значні ушкодження тіла деяких загиблих неможливо ідентифікувати візуально. Тому фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, поліції Запорізької області працюють із родичами загиблих. У них відбирають біологічні зразки для встановлення ДНК-профілів та проведення порівняльних досліджень.

Поліцейські супроводжують родини на всіх етапах ідентифікації, пояснюють процедуру та надають необхідну психологічну підтримку.

Якщо ви розшукуєте близьких, які могли загинути внаслідок обстрілу, звертайтеся до центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, ГУНП у Запорізькій області за телефоном: 095-450-41-86. За цим номером доступні всі месенджери.

Відео аварійно-рятувальних заходів – за посиланням.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали прицільного удару авіабомбою ФАБ-3000 по громаді. Влучання припало на місце, де люди зібралися для отримання гуманітарної допомоги. Раніше повідомлялося, про 31 загиблого.

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