Фото: поліція

ДТП сталася 3 листопада близько сьомої ранку на автодорозі Полтава – Берестин у Полтавському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Skoda, під керуванням 67-річного чоловіка, та "ВАЗ 2101", за кермом якого перебував 89-річний водій.

Внаслідок зіткнення водій "ВАЗу" загинув на місці. Водій Skoda отримав травми.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 3 листопада на Тернопільщині під час обгону зіткнулися два автомобілі. Загинули двоє людей, ще двоє – травмовані.