На Полтавщині внаслідок зіткнення легковиків одна людина загинула та одна травмована
ДТП сталася 3 листопада близько сьомої ранку на автодорозі Полтава – Берестин у Полтавському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобілі Skoda, під керуванням 67-річного чоловіка, та "ВАЗ 2101", за кермом якого перебував 89-річний водій.
Внаслідок зіткнення водій "ВАЗу" загинув на місці. Водій Skoda отримав травми.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Нагадаємо, вдень 3 листопада на Тернопільщині під час обгону зіткнулися два автомобілі. Загинули двоє людей, ще двоє – травмовані.
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