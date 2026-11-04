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04 листопада 2026, 12:42

На Полтавщині внаслідок зіткнення легковиків одна людина загинула та одна травмована

04 листопада 2026, 12:42
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Фото: поліція
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ДТП сталася 3 листопада близько сьомої ранку на автодорозі Полтава – Берестин у Полтавському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Skoda, під керуванням 67-річного чоловіка, та "ВАЗ 2101", за кермом якого перебував 89-річний водій.

Внаслідок зіткнення водій "ВАЗу" загинув на місці. Водій Skoda отримав травми.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 3 листопада на Тернопільщині під час обгону зіткнулися два автомобілі. Загинули двоє людей, ще двоє – травмовані.

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