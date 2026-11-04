Обшуки у співробітників СБУ: що заявили в спецслужбі

Фото: СБУ

У середу, 4 листопада, НАБУ та САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. У СБУ підтвердили проведення слідчих дій

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

Зазначається, що обшуки відбуваються в межах кількох кримінальних проваджень та на підставі відповідних ухвал суду.

У СБУ заявили, що виступають за об’єктивне та неупереджене розслідування і сприяють проведенню всіх необхідних процесуальних дій.

Нагадаємо, зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

Згодом НАБУ та САП заявили, що в межах операції "Карфаген" викрито злочинну організацію, яка систематично підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів.