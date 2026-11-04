Фото: поліція

Інцидент стався вночі у багатоповерховому будинку на вулиці Зодчих у Святошинському районі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Між 33-річним киянином та його 34-річним товаришем виник конфлікт через борг у 3000 гривень. Щоб змусити швидше повернути гроші, фігурант вночі прийшов до його квартири та кинув бойову гранату під двері.

Вибух пошкодив вхідні двері квартири та стіни спільного коридору. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка та затримали його.

Затриманому повідомили про підозру в хуліганстві та незаконному поводженні з бойовими припасами. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Дніпрі чоловік відкрив стрілянину по автомобілю з людьми. Машина зазнала пошкоджень.