Росіяни двічі вдарили по Вільнянську на Запоріжжі: є загиблі та поранений
В середу, 4 листопада, російські війська завдали двох ударів по Вільнянську Запорізької області
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Пошкоджені п'ятиповерховий житловий будинок і приватні оселі. У багатоповерхівці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Загинули 52-річна жінка та 63-річний чоловік. Ще один чоловік віком 59 років дістав поранення.
Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 31 загиблого, 59 людей вважаються зниклими безвісти.
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