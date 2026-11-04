Дело о миллионных взятках в энергетике: НАБУ и САП завершили расследование

Иллюстративное фото: из открытых источников

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, участники преступной организации влияли на деятельность стратегических государственных предприятий, в частности, "Энергоатома", получали взятки и отмывали незаконно полученные средства.

Размер взяток составлял от 10 до 15% стоимости контрактов.

Для легализации незаконно полученных денег преступная организация создала отдельный офис. По данным следствия, в течение 2020-2025 годов туда наличными передали более 111 млн долларов США и 12 млн евро, полученных в сфере энергетики. Также организация получала средства из других источников.

Для отмывания денег использовали различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

В ходе расследования НАБУ и САП приняли меры по аресту активов участников преступной организации как в Украине, так и за рубежом. Работа по поиску и аресту имущества продолжается.

Кроме того, из основных материалов дела выделили несколько отдельных уголовных производств. В них продолжают расследовать факты предоставления и получения взяток в энергетическом секторе, а также отмывание средств в интересах других лиц.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытой дверью. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами. Позже Кабмин инициировал введение санкций против них.