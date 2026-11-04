Фото: поліція

У Києві вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину російського безпілотника "Гербера-2", який впав у місті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вранці 4 листопада місцевий житель повідомив поліцію про уламки безпілотника. Вибухотехніки обстежили місцевість і встановили, що це російський БпЛА типу "Гербера-2" з нерозірваною бойовою частиною вагою 10 кілограмів.

Фахівці розрядили боєприпас і перевезли його на спеціальний майданчик для подальшого знищення.

Внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада РФ атакувала Україну 310 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 272 безпілотники.