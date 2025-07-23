У НАБУ готують підозру співвласнику "Кварталу 95" – УП

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Про це виданню повідомив впливовий співрозмовник в антикорупційних органах, передає RegioNews.

Як відомо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414.

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

ЗМІ ще перед голосуванням припустили , що причиною такого стрімкого наступу на антикорупційні органи стало те, що вони докопалися до оголошення підозри такому собі Тимуру Міндічу, який є наближеною до Володимира Зеленського фігурою.

А журналіст Юрій Ніколов заявив більш ніж однозначно: "НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії".

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Справи проти детективів НАБУ та перевірка САП: що відомо

21 липня СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про обшуки в НАБУ та затримання керівника регіонального управління Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у зв'язках із нардепом-втікачем Федором Христенком та сприянні незаконній торгівлі в РФ.

Христенку заочно оголосили підозру в роботі на російські спецслужби та зв'язках із керівництвом НАБУ.

Також СБУ повідомила про викриття "крота" ФСБ у відділі Д2 НАБУ. Йому закидають передачу закритої інформації та держзраду.

У НАБУ заявили, що обшуки провели у 15 співробітників без санкцій суду, а в САП — що СБУ перевіряє доступ до держтаємниці, що може поставити під загрозу спецоперації.

ДБР, своєю чергою, повідомило про підозру трьом працівникам НАБУ — через ДТП, які сталися у 2021–2023 роках.

Європейський Союз висловив занепокоєння через останні події навколо українських антикорупційних органів. Натомість віцепрем'єр із євроінтеграції Тарас Качка заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою".

22 липня ввечері президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи — НАБУ і САП — генеральному прокурору.

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

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