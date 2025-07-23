Зашкварний закон про ліквідацію НАБУ і САП може знести Конституційний Суд, — нардеп

фото: golos.com.ua

Конституційний Суд України може визнати неконституційним скандальний законопроєкт №12414, який фактично ліквідував незалежність НАБУ і САП

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, це достатньо реалістично, оскільки під час схвалення законопроєкту були порушені статті чітко визначеного Регламенту.

"Ну що, по факту єдине що зараз можна зробити щоб виправити ситуацію - це знести цей зашкварний закон у Конституційному Суді. Тож починаємо підготовку та збір підписів на конституційне подання до Конституційного Суду. Потрібно буде 45-ть підписів депутатів…але думаю стільки ще поки в Раді знайдеться!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414 , який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи генпрокурору та "обнуляє" НАБУ і САП.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон.

Окрім того, Європейський Союз висловив занепокоєння через останні події навколо українських антикорупційних органів. Натомість віцепрем'єр із євроінтеграції Тарас Качка заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою".

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

Читайте також: ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП