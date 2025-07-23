Зеленський кинув не лише рядових для нього громадян, а й владні еліти

100% яких чекали і потирали руки, що НАБУ і САП буде повністю ліквідовано. І більше не буде ніяких проблем

100% яких чекали і потирали руки, що НАБУ і САП буде повністю ліквідовано. І більше не буде ніяких проблем

фото: Офіс Президента України

На це виділяли кошти. На це працювала медійка. Але сталося зовсім інакше. Зеленський вирішив зробити ці структури повністю підпорядкованими собі. Повний контроль в одних руках. Ручна прокуратура вже є. Настав час для ручного НАБУ. Вийшла дуже гарна ручна структура, через яку одна єдина людина, обілетить всіх і кожного. І не сподівайтесь, що будуть винятки. Прийдуть за всіма. Так що всі, хто вчора радів ліквідації НАБУ і САП – можете ставити пляшки шампанського назад і готуватися до полювання на вас же самих.

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