Зеленський кинув не лише рядових для нього громадян, а й владні еліти
100% яких чекали і потирали руки, що НАБУ і САП буде повністю ліквідовано. І більше не буде ніяких проблем
100% яких чекали і потирали руки, що НАБУ і САП буде повністю ліквідовано. І більше не буде ніяких проблем
На це виділяли кошти. На це працювала медійка.
Але сталося зовсім інакше.
Зеленський вирішив зробити ці структури повністю підпорядкованими собі. Повний контроль в одних руках.
Ручна прокуратура вже є. Настав час для ручного НАБУ.
Вийшла дуже гарна ручна структура, через яку одна єдина людина, обілетить всіх і кожного.
І не сподівайтесь, що будуть винятки. Прийдуть за всіма.
Так що всі, хто вчора радів ліквідації НАБУ і САП – можете ставити пляшки шампанського назад і готуватися до полювання на вас же самих.
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