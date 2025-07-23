В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Квартала 95" – УП
По данным "Украинской правды", Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрение Тимуру Миндичу – совладельцу студии "Квартал 95"
Об этом сообщил влиятельный собеседник в антикоррупционных органах, передает RegioNews.
Как известно, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414.
Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.
СМИ еще перед голосованием предположили, что причиной столь стремительного наступления на антикоррупционные органы стало то, что они докопались до объявления подозрения некоему Тимуру Миндичу, который приближен к Владимиру Зеленскому фигуре.
А журналист Юрий Николов заявил более чем однозначно: "НАБУ уничтожают из-за того, что детективы прикоснулись к производству дронов. А там по засекреченным контрактам десятки миллиардов гривен отдали фирмам партнеров самого Зеленского, а также Ермака и Арахамии".
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Дела против детективов НАБУ и проверка САП: что известно
21 июля СБУ и Офис генпрокурора сообщили об обысках в НАБУ и задержании руководителя регионального управления Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в связях с беглым нардепом Федором Христенко и содействии незаконной торговле в РФ.
Христенко заочно объявили подозрение в работе на российские спецслужбы и связях с руководством НАБУ.
Также СБУ сообщила о разоблачении "крота" ФСБ в отделе Д2 НАБУ. Его обвиняют в передаче закрытой информации и госизмене.
В НАБУ заявили, что обыски провели у 15 сотрудников без санкций суда , а в САП — что СБУ проверяет доступ к гостайне, что может поставить под угрозу спецоперации.
ДБР, в свою очередь, сообщило о подозрении трем работникам НАБУ — из-за ДТП, произошедших в 2021–2023 годах.
Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов. Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка заявил, что " обязательства перед ЕС будут выполнены в полной мере" .
22 июля вечером президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 , фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП — генеральному прокурору.
Накануне украинцы в разных городах стали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.
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