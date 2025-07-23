В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Квартала 95" – УП

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Об этом сообщил влиятельный собеседник в антикоррупционных органах, передает RegioNews.

Как известно, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414.

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

СМИ еще перед голосованием предположили , что причиной столь стремительного наступления на антикоррупционные органы стало то, что они докопались до объявления подозрения некоему Тимуру Миндичу, который приближен к Владимиру Зеленскому фигуре.

А журналист Юрий Николов заявил более чем однозначно: "НАБУ уничтожают из-за того, что детективы прикоснулись к производству дронов. А там по засекреченным контрактам десятки миллиардов гривен отдали фирмам партнеров самого Зеленского, а также Ермака и Арахамии".

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Дела против детективов НАБУ и проверка САП: что известно

21 июля СБУ и Офис генпрокурора сообщили об обысках в НАБУ и задержании руководителя регионального управления Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в связях с беглым нардепом Федором Христенко и содействии незаконной торговле в РФ.

Христенко заочно объявили подозрение в работе на российские спецслужбы и связях с руководством НАБУ.

Также СБУ сообщила о разоблачении "крота" ФСБ в отделе Д2 НАБУ. Его обвиняют в передаче закрытой информации и госизмене.

В НАБУ заявили, что обыски провели у 15 сотрудников без санкций суда , а в САП — что СБУ проверяет доступ к гостайне, что может поставить под угрозу спецоперации.

ДБР, в свою очередь, сообщило о подозрении трем работникам НАБУ — из-за ДТП, произошедших в 2021–2023 годах.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов. Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка заявил, что " обязательства перед ЕС будут выполнены в полной мере" .

22 июля вечером президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 , фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП — генеральному прокурору.

Накануне украинцы в разных городах стали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

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