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23 липня 2025, 10:05

The Economist критикує: Україна втрачає незалежність антикорупційних органів

23 липня 2025, 10:05
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фото: Офіс Президента
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У вівторок, 22 липня, The Economist опублікував критичну статтю про ситуацію в Україні, пов'язану із законопроєктом №12414. Документ підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ та САП генеральному прокурору, якого призначає президент, що викликало широке обурення

Про це інформує RegioNews із посиланням на саму статтю.

Зазначається, що законопроєкт було ухвалено надзвичайно швидко, без повного обговорення, на поспішному засіданні комітету, і за нього проголосували 263 депутати. Проти виступили лише 13.

У статті йдеться, що останнім часом уряд України посилив репресії проти незалежних активістів і антикорупційних органів — заблокували призначення детектива Олександра Цивінського очільником БЕБ. Після цього правоохоронці оголосили голові ЦПК Віталію Шабуніну підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах. Окрім того, були організовані рейди проти співробітників НАБУ і САП з обвинуваченнями в корупції та зв’язках з Росією.

Журнал розповідає, що атака на антикорупційну інфраструктуру "шокувала навіть багатьох в оточенні Зеленського".

Один чиновник припустив, що поспішність і масштаб законопроекту нагадують сумнозвісні закони про заборону протестів від 16 січня 2014 року, один з останніх актів уряду Віктора Януковича, перш ніж диктатор був змушений втекти з Києва на гелікоптері.

Інший інсайдер припустив, що адміністрація президента вирішила скористатися моментом безкарності та можливостями, нещодавно дещо прихильно поставивши на свій бік президента Америки Дональда Трампа після того, як він, здавалося, розчарувався у Володимирі Путіному.

"Тепер увага зосереджена на внутрішніх ворогах", – сказав інсайдер.

Джерела The Economist припускають, що справжнім поштовхом до законопроєкту могли стати розслідування НАБУ щодо осіб з оточення президента Зеленського.

Це викликало занепокоєння як всередині української влади, так і за кордоном. Євросоюз та посли країн G7 закликали припинити такі кроки, адже вони загрожують євроінтеграції України. Водночас багато хто сумнівається у дієвості цих сигналів.

Як відомо, на момент написання статті законопроект 12414 все ще лежав на столі Зеленського, очікуючи на його підпис. Уже ввечері 22 липня президент підписав його.

Ситуація довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон.

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

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