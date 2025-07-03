Компанія DIM припинила співпрацю з маркетологом, яка внесла 44 млн за Чернишова

фото: Instagram/dim.group

У девелоперській компанії DIM заявили, що не мають жодного стосунку до внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень за віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

Цю суму, за даними журналістів, внесла Дарія Бедя, яка на той момент надавала компанії послуги з організації маркетингової діяльності. В компанії підкреслюють, що не були поінформовані про її наміри та назвали це її особистим рішенням.

"Наразі з Дарією Бедею припинена співпраця. Проводиться службове розслідування", — зазначили в DIM.

У компанії наголосили, що дотримуються прозорих стандартів і залишають за собою право ухвалювати додаткові кадрові чи юридичні рішення в залежності від розвитку ситуації.

Як відомо, інвестор української девелоперської групи DIM Максим Кріппа ініціював службове розслідування щодо маркетингової директорки компанії Дарії Бедя, яка внесла частину заставу за Олексія Чернишова

Нагадаємо, заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечують свою участь.

Раніше 27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що 2 липня ВАКС відмовився задовольнити клопотання прокурорів про відсторонення Олексія Чернишова від займаної посади.

Корупційний скандал довкола міністра: що відомо

Віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.