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03 июля 2025, 13:18

Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внеса 44 млн за Чернышева

03 июля 2025, 13:18
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фото: Instagram/dim.group
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В девелоперской компании DIM заявили, что не имеют никакого отношения к внесению залога в размере 44 миллионов гривен за вице-премьер-министра Алексея Чернышева

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

Эту сумму, по данным журналистов, внесла Дария Бедя, которая в тот момент оказывала компании услуги по организации маркетинговой деятельности. В компании подчеркивают, что не были проинформированы о ее намерениях и назвали это ее личным решением.

"Сейчас с Дарией Бедею приостановлено сотрудничество. Проводится служебное расследование", - отметили в DIM.

В компании подчеркнули, что соблюдают прозрачные стандарты и оставляют за собой право принимать дополнительные кадровые или юридические решения в зависимости от развития ситуации.

Как известно, инвестор украинской девелоперской группы DIM Максим Криппа инициировал служебное расследование в отношении маркетингового директора компании Дарии Бедя, которая внесла часть залога за Алексея Чернышева.

Напомним, залог за Алексея Чернышева внесли жена и еще две компании, отрицающие свое участие.

Ранее 27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен.

Также сообщалось, что 2 июля ВАКС отказался удовлетворить ходатайство прокуроров об отстранении Алексея Чернышева от занимаемой должности.

Коррупционный скандал вокруг министра: что известно

Вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

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Алексей Чернышев расследование коррупция залог DIM мера пресечения министр МинЕд Минрегион
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