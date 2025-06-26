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26 червня 2025, 20:30

У Києві викрита корупційна схема на 25 млн. грн. серед керівників "Київзеленбуду”

26 червня 2025, 20:30
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фото: Офіс Генерального прокурора
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У столиці завершили розслідування масштабної корупційної справи щодо керівництва “Київзеленбуду”

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У Києві завершено розслідування масштабної корупційної справи щодо керівництва комунального об'єднання "Київзеленбуд”. Як повідомила Київська міська прокуратура, до суду направлено обвинувальний акт стосовно генерального директора підприємства, його першого заступника та ще одного високопосадовця - заступника начальника управління капітальних вкладень. Їх підозрюють у створенні злочинної організації та систематичному вимаганні хабарів від підрядників.

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За матеріалами слідства, посадовці розробили схему, згідно з якою підприємці, що співпрацювали з "Київзеленбудом”, мали сплачувати "відкати” у розмірі 15% від суми виконаних робіт. В обмін на це їм обіцяли безперешкодне підписання актів прийому робіт та подальшу участь у тендерах. Роботи при цьому часто не перевірялися належним чином, а ті, хто відмовлявся платити, виключалися з процесу укладення договорів.

Правоохоронці задокументували щонайменше 10 випадків, коли учасники схеми вимагали гроші, і 5 випадків фактичного отримання хабарів. Загальна сума незаконної вигоди, яку вже доведено, перевищує 3 мільйони гривень. За оцінками слідства, у 2024 році організатори схеми планували отримати щонайменше 25 мільйонів гривень "відкатів”.

Фігурантам інкримінують участь у злочинній організації та одержання неправомірної вигоди (ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 368 КК України). У разі доведення провини, їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу розглядатиме Шевченківський райсуд Києва. Розслідування провели слідчі ДБР у Києві за оперативного супроводу ДСР Нацполіції.

Нагадаємо, у Києві директор державного підприємства не сплатив майже 100 млн грн податків.

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