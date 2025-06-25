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25 червня 2025, 17:27

До Чернишова не було жодних питань: журналісти розповіли, як міністр, який отримав підозру від НАБУ, посидів на засіданні уряду

25 червня 2025, 17:27
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Фото з відкритих джерел
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Журналіст УП розповів, що на засіданні Кабінету Міністрів міністр єдності не був доповідачем по жодному питанню. Хоча раніше через його участь в засіданні навіть переносили суд

Про це написав журналіст Української правди Михайло Ткач, передає RegioNews.

У матеріалі журналіст зазначив, що на засіданні Кабінету Міністрів не було жодного питання щодо Олексія Чернишова, який нещодавно отримав підозру. Зазначається, що міністр єдності не був доповідачем по жодному питанню.

"Тобто Чернишов спочатку підставив президента тим, що почав вигадувати зустрічі, щоб не повертатись в Україну. І президент був змушений коментувати особисто повернення віцепрем'єра. Зараз підставляє і уряд, і президента тим, що не йде у відставку добровільно", - вважає журналіст.

Михайло Ткач також звернув увагу, що на посаду Віце-прем’єр-міністра України – Міністра національної єдності України Олексія Чернишова призначили 3 грудня. Це день народження його дружини. Це може бути збігом, але журналіст згадує про зв'язки Чернишова. Як писали раніше в ЗМІ з посиланням на джерела в президентській команді, перша леді Олена Зеленська та дружина Чернишова товаришували ще до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, вже 27 липня Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо запобіжного заходу для віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова. Це повинно було статися раніше, але засідання перенесли через його участь у роботі уряду.

Раніше правоохоронці повідомляли, що прокуратура буде просити для Олексія Чернишова заставу в 120 мільйонів гривень. Тобто, щоб він міг не знаходитися під вартою.

Підозру від НАБУ за справою про корупцію в Мінрегіоні Чернишов отримав 23 червня. Раніше правоохоронці повідомляли про підозри його оточенню. Йдеться про викриту корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків.

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