Запобіжний захід Чернишову: суд розгляне справу 27 червня

фото: Facebook/Олексій Чернишов

Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо запобіжного заходу для віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова у п'ятницю, 27 червня

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Зазначається, що засідання розпочнеться о 09:00 у залі судових засідань №5.

Нагадаємо, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для міністра перенесли через його участь у роботі уряду.

Раніше повідомлялося, що прокуратура проситиме для віцепрем'єра Чернишова заставу в 120 мільйонів гривень.

23 червня Олексій Чернишов прийшов до НАБУ. Там він отримав підозру по справі про масштабну корупційну схему.

Окрім того, НАБУ та САП повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. Правоохоронці викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків.

Читайте також: