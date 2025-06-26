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Нардепу Миколі Тищенку продовжили нічний домашній арешт
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26 червня 2025, 16:20

Нардепу Миколі Тищенку продовжили нічний домашній арешт

26 червня 2025, 16:20
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фото: Суспільне
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Сьогодні, 26 червня, Шевченківський районний суд Дніпра продовжив розглядати справу нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони Дмитра Мазохи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Адвокати Тищенка й Писаренка просили про зміну запобіжних заходів для своїх підзахисних на особисті зобовʼязання. Однак, суд продовжив нічний домашній арешт з 21:00 до 06:00 для обох обвинувачених до 26 серпня 2025 року.

Зазначається, що наступне слухання у справі пройде 30 липня.

Нагадаємо, раніше, за кілька днів до суду в Дніпрі, народний депутат України Микола Тищенко потрапив у лікарню. Він не з'явився на засідання нібито через хворобу серця. Вже 8 січня він "зцілився" і прийшов у Верховну Раду.

Раніше повідомлялося, що Тищенка судитимуть за ч. 2 ст. 146 КК України, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.

Слідчі встановили, що 20 червня цього року група осіб у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці додали, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

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