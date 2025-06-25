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25 червня 2025, 11:48

Замість арешту – застава: прокуратура просить 120 мільйонів для Чернишова

25 червня 2025, 11:48
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фото: з відкритих джерел
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Вищий антикорупційний суд призначити запобіжний захід для віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова у вигляді застави

Про це у коментарі "Громадському" повідомив прокурор САП, передає RegioNews.

Розмір застави, який пропонують прокурори, — 120 мільйонів гривень.

Як пояснив представник обвинувачення, рішення обумовлене тим, що Чернишов повернувся до України, добровільно з'явився на виклик детектива та продовжує виконувати свої обов’язки як член уряду.

Також прокурор зазначив, що навіть у разі клопотання про тримання під вартою суд мав би право визначити альтернативу у вигляді застави та встановити її розмір.

"Ми виходили з того, що він (міністр Чернишов — ред.), найімовірніше, її б вніс", — сказав прокурор.

Нагадаємо, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для міністра перенесли на 26 червня через його участь у роботі уряду.

Напередодні міністр національної єдності Олексій Чернишов прийшов до НАБУ. Там він отримав підозру по справі про масштабну корупційну схему.

Раніше НАБУ та САП повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. Правоохоронці викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків.

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