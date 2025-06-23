фото: з відкритих джерел

Віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України у зв'язку з чутками про можливі процесуальні дії щодо нього

Про це міністр написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись у законний спосіб, і правда має взяти гору", — написав він.

Чернишов також підкреслив, що з повагою ставиться до роботи правоохоронних органів і є відкритим до взаємодії з ними.

Як відомо, у неділю, 22 червня, віцепрем’єр-міністр повернувся в Україну з відрядження.

Справа Олексія Чернишова: що відомо

Минулого тижня "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов добровільно не збирається повертатися в Україну.

Ця ситуація відбувається на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу, що розгорнувся навколо міністра та його близького оточення. Декілька його наближених осіб вже отримали підозри та були затримані правоохоронцями.

Подейкують, що цей скандал намагатиметься зам'яти новий генпрокурор Руслан Кравченко, якого призначили напередодні поспіхом і з порушенням процедури.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ та САП 19 червня направили до Секретаріату Кабміну повістку для Олексія Чернишова. Його викликали для вручення підозри у понеділок, 23 червня.

Читайте також: Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв'язки