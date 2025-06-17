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17 червня 2025, 14:22

В Україні – новий генпрокурор: ВР підтримала кандидатуру Кравченка

17 червня 2025, 14:22
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фото: Facebook/Руслан Кравченко
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273 народних депутати підтримали призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора України

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

"Я проголосував проти. Як мінімум — через порушення процедури призначення. Немає президента. Саме Зеленський мав представляти Генпрокурора. Це чітко прописано в законі!", — заявив нардеп.

Він послався на норми законодавства, згідно з якими кандидатуру Генерального прокурора має вносити Президент і особисто представляти її у Верховній Раді.

Що каже закон?

Згідно з статтею 40 Закону України "Про прокуратуру":

"Генеральний прокурор призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Президент представляє кандидатуру Генерального прокурора Верховній Раді".

На момент голосування президент Володимир Зеленський перебував за межами України, тому безпосередньо не представив кандидатуру Кравченка у парламенті. Це, на думку Гончаренка, суперечить прямій нормі закону.

Що відомо про Кравченка

Новообраному Генпрокурору 35 років. Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в Сєвєродонецьку Луганської області.

У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у м. Бучі.

З квітня 2023 року по грудень 2024 року був головою Київської обласної державної адміністрації

У 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ. У грудні 2024 року Кравченко був призначений головою Державної податкової служби України.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України.

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