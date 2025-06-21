Родина міністра національної єдності Олексія Чернишова залишила Україну, – ЗМІ

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Згідно з інформацією видання, син урядовця виїхав із країни 19 червня, а його дружина — 20 червня.

Офіційних коментарів від самого Чернишова чи Кабінету Міністрів наразі немає. Причини виїзду родини також не повідомляються.

Як відомо, сьогодні під час спілкування з журналістами Президент Володимир Зеленський наголосив, що Чернишов нині перебуває в закордонному відрядженні, а після його завершення — має повернутися до України.

Що відомо про справу Чернишова

Раніше "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов не збирається добровільно повертатися в Україну.

Ця ситуація відбувається на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу, що розгорнувся навколо міністра та його близького оточення. Декілька його наближених осіб вже отримали підозри та були затримані правоохоронцями.

Подейкують, що цей скандал намагатиметься зам'яти новий генпрокурор Руслан Кравченко, якого призначили напередодні поспіхом і з порушенням процедури.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ та САП 19 червня направили до Секретаріату Кабміну повістку для Олексія Чернишова. Його викликали для вручення підозри у понеділок, 23 червня.

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