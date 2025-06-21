НАБУ готується вручити підозру міністру Чернишову: нардеп назвав дату

фото: з відкритих джерел

НАБУ та САП 19 червня направили до Секретаріату Кабміну повістку для Олексія Чернишова, очільника Міністерства з питань національної єдності. Його викликали для вручення підозри у понеділок, 23 червня

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, цю інфорцю підтвердили два джерела в Уряді.

Нардеп зазначив, що документ був доставлений ще до години запитань до Уряду за участю прем'єра.

"Тому вони і розповідають про відрядження "до кінця тижня"", – каже Железняк.

Як відомо, сьогодні під час спілкування з журналістами Президент Володимир Зеленський також наголосив, що Чернишов нині перебуває в закордонному відрядженні, а після його завершення — має повернутися до України.

Урядовець нібито має два завдання, зокрема й від президента. Перше стосується відкриття хабів у різних країнах, а друге — множинного громадянства.

Нагадаємо, "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов не збирається добровільно повертатися в Україну.

Як відомо міністр наразі перебуває у закордонному відрядженні і досі не повернувся до України. Ця ситуація відбувається на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу, що розгорнувся навколо міністра та його близького оточення. Декілька його наближених осіб вже отримали підозри та були затримані правоохоронцями.

Подейкують, що цей скандал намагатиметься зам'яти новий генпрокурор Руслан Кравченко, якого призначили напередодні поспіхом і з порушенням процедури.

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