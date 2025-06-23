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23 июня 2025, 14:44

Алексей Чернышев лично явился в НАБУ из-за слухов о следственных действиях

23 июня 2025, 14:44
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фото: из открытых источников
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Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев сообщил, что лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины в связи со слухами о возможных процессуальных действиях в отношении него

Об этом министр написал в Facebook, передает RegioNews.

"Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна одержать верх", — написал он.

Чернышев также подчеркнул, что с уважением относится к работе правоохранительных органов и открыт к взаимодействию с ними.

Как известно, в воскресенье, 22 июня, вице-премьер-министр вернулся в Украину из командировки.

Дело Алексея Чернышева: что известно

На прошлой неделе "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорится, что глава Министерства национального единства Алексей Чернышев добровольно не собирается возвращаться в Украину.

Эта ситуация происходит на фоне громкого, вероятно, коррупционного скандала, развернувшегося вокруг министра и его близкого окружения. Несколько его приближенных лиц уже получили подозрения и были задержаны правоохранителями.

Поговаривают, что этот скандал будет пытаться замять новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный накануне наспех и с нарушением процедуры.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ и САП 19 июня направили в Секретариат Кабмина повестку для Алексея Чернышева. Его вызвали к вручению подозрения в понедельник, 23 июня.

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