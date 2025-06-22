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22 червня 2025, 17:25

Віцепремʼєр Чернишов повернувся в Україну

22 червня 2025, 17:25
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фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
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У неділю, 22 червня, віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну з відрядження

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

За словами високопосадовця, вже завтра розпочнеться робота над максимальним збереженням вже наявної підтримки українців у країнах-членах ЄС.

"Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра ― повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", ― заявив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бізнесмен Тимур Міндіч, близький до Офісу Президента України, виїде за кордон для зустрічі з віцепрем’єр-міністром — міністром національної єдності Олексієм Чернишовим, аби переконати останнього повернутися з "відрядження".

Справа Чернишова

Днями "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов добровільно не збирається повертатися в Україну.

Ця ситуація відбувається на тлі гучного ймовірного корупційного скандалу, що розгорнувся навколо міністра та його близького оточення. Декілька його наближених осіб вже отримали підозри та були затримані правоохоронцями.

Подейкують, що цей скандал намагатиметься зам'яти новий генпрокурор Руслан Кравченко, якого призначили напередодні поспіхом і з порушенням процедури.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ та САП 19 червня направили до Секретаріату Кабміну повістку для Олексія Чернишова. Його викликали для вручення підозри у понеділок, 23 червня.

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