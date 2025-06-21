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21 червня 2025, 18:01

Гончаренко розповів про кадрові ротації: хто очолить Міноборони

21 червня 2025, 18:01
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фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив про кадрові плани в уряді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал нардепа.

За його словами, на посаду міністра оборони розглядають кандидатуру голови СБУ Василя Малюка. Також, за його словами, чинного міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом України в США.

Як зазначив депутат, відповідні обговорення відбуваються напередодні анонсованих президентом Зеленським кадрових перестановок, які очікуються у найближчі дні.

Василь Малюк — голова СБУ, кадровий офіцер, із 2023 року очолює Службу безпеки України. Має бойовий досвід, відомий операціями проти ворожих агентів і дроновими ударами по військових об'єктах РФ.

Рустем Умєров — чинний міністр оборони, колишній голова Фонду держмайна та народний депутат. Активно брав участь у переговорах щодо обміну полоненими та міжнародних домовленостей під час війни.

Нагадаємо, раніше Гончаренко також поділився деякими інсайдами.

За його словами очільниця Міністерства у справах ветеранів Наталія Калмикова майже з 100% гарантією покине свою посаду. Однією з основних причин є звинувачення у відсутності результатів і проваленій комунікації з ветеранами та військовими.

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Україна Кабмін перестановка СБУ Міноборони Умєров Рустем Малюк Василь Васильович
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