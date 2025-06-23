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23 червня 2025, 10:15

Урядове перезавантаження: хто та коли замінить Шмигаля

23 червня 2025, 10:15
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фото: Кабмін
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У політичних колах все активніше обговорюється ймовірна дата заміни прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на першу віцепрем'єрку – міністерку економіки Юлію Свириденко

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує RegioNews.

За останніми прогнозами, найімовірнішою датою кадрових ротацій називають 15 липня 2025 року.

"Тут скажу, що це станом на зараз. Ще за 3-и тижня все може змінитися у ОП по 100500 разів", – наголосив нардеп.

Водночас, за його словами, виникають запитання щодо правових підстав такого перезавантаження уряду в умовах дії воєнного стану.

Відомо, що стаття 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" передбачає обмеження щодо зміни вищих органів виконавчої влади під час війни.

Сама Юлія Свириденко наразі публічно не коментує ці чутки.

Нагадаємо, 22 червня під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський спростував чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Інформація, що в Офісі Президента вирішили перезавантажити Кабмін з'явилася минулого тижня.

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