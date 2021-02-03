В СНБО заявили, что каналы Медведчука закрыли на основании решения Рады и секретной информации из РФ

В отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме

В отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме

Фото из открытых источников

В Украине закрыли телеканалы "112", NewsOne и ZIK на основании обращения Верховной Рады от 2018 года и секретной информации из Российской Федерации.

Как пишет RegioNews, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге.

По его словам, основаниями стали обращение Рады от 2018 года, а также документы от Службы безопасности Украины, которые поступили в аппарат СНБО.

"Единственное, что могу сказать, - часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране", - отметил Данилов.

Он также добавил, что в отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме.

"Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали… Речь идет о пятой колоне, которая раскачивает наше государство", - сказал Данилов.

Напомним, вчера своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Мендель прокомментировала закрытие телеканалов как "защиту нацбезопасности Украины". По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.