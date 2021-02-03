19:39  03 февраля
В СНБО не исключают введения санкций против других телеканалов
20:08  03 февраля
Вакцинация руководства государства планом не предусмотрена - Степанов
18:30  03 февраля
Боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Гнутово - штаб
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2021, 17:40 102

Секретарь СНБО Данилов заявил, что телеканалы Медведчука занимались информационным терроризмом

03 февраля 2021, 17:40 102
Читайте також українською мовою
Он отметил, что вопросом деятельности Козака и его телеканалов в СНБО занимались еще с момента его назначения на должность в октябре 2019 года
Он отметил, что вопросом деятельности Козака и его телеканалов в СНБО занимались еще с момента его назначения на должность в октябре 2019 года
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Блокировка телеканалов, принадлежащих Тарасу Козаку, является тщательно подготовленным шагом. Эти медиаресурсы занимались информационным терроризмом.

Как пишет RegioNews, об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что вопросом деятельности Козака и его телеканалов в СНБО занимались еще с момента его назначения на должность в октябре 2019 года. Потому нынешние санкции были тщательно подготовлены и обоснованны.

"С октября 2019 года, когда меня назначили секретарем СНБО, мы сразу начали отрабатывать документы, которые получили в наследство. Я могу сказать, что готовить такие документы нужно тщательно, тщательно изучать. И нужно иметь 100% основания, чтобы принимать такое решение. И если кто-то считает, что это можно сделать за один день, глубоко ошибается", - сказал Данилов.

Он также подчеркнул, что деятельность каналов 112-й, Zik и NewsOne могла потенциально привести к ситуации, которая сложилась на Донбассе и дала толчок для российской агрессии.

"Что касается закрытия каналов и введения санкций. Я в Луганске собственными глазами с 1994 года видел ползучую языковую оккупацию, дестабилизацию ситуации, и мы видим последствия того, что сегодня там происходит. Мы не можем допустить того, чтобы это происходило по всей стране", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, вчера своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Мендель прокомментировала закрытие телеканалов как "защиту нацбезопасности Украины". По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

санкции Украина СНБО телевидение РНБО

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram