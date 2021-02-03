Секретарь СНБО Данилов заявил, что телеканалы Медведчука занимались информационным терроризмом

Он отметил, что вопросом деятельности Козака и его телеканалов в СНБО занимались еще с момента его назначения на должность в октябре 2019 года

Он отметил, что вопросом деятельности Козака и его телеканалов в СНБО занимались еще с момента его назначения на должность в октябре 2019 года

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что вопросом деятельности Козака и его телеканалов в СНБО занимались еще с момента его назначения на должность в октябре 2019 года. Потому нынешние санкции были тщательно подготовлены и обоснованны.

"С октября 2019 года, когда меня назначили секретарем СНБО, мы сразу начали отрабатывать документы, которые получили в наследство. Я могу сказать, что готовить такие документы нужно тщательно, тщательно изучать. И нужно иметь 100% основания, чтобы принимать такое решение. И если кто-то считает, что это можно сделать за один день, глубоко ошибается", - сказал Данилов.

Он также подчеркнул, что деятельность каналов 112-й, Zik и NewsOne могла потенциально привести к ситуации, которая сложилась на Донбассе и дала толчок для российской агрессии.

"Что касается закрытия каналов и введения санкций. Я в Луганске собственными глазами с 1994 года видел ползучую языковую оккупацию, дестабилизацию ситуации, и мы видим последствия того, что сегодня там происходит. Мы не можем допустить того, чтобы это происходило по всей стране", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, вчера своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Мендель прокомментировала закрытие телеканалов как "защиту нацбезопасности Украины". По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.