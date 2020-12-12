Татаров відреагував на заяву Ситника про його причетність до справи "Укрбуду"

Заступник голови Офісу президента вимагає від Ситника публічного спростування інформації

Заступник голови Офісу президента вимагає від Ситника публічного спростування інформації

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Заступник голови Офісу президента Олег Татаров зажадав від директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника публічно спростувати заяви про його причетність до дачі хабара експертам МВС у справі компанії «Укрбуд».

Про це Татаров написав у своєму телеграм-каналі, пише RegioNews.

Заступник голови Офісу президента пов'язує заяви Ситника "зі своєю системною роботою по зміцненню незалежності в правоохоронних органах".

Татарів зажадав від Ситника негайно спростувати неправдиву інформацію або публічно продемонструвати суспільству докази його причетності до протиправної діяльності.

Чиновник наполягає також на незалежній міжнародній або вітчизняній експертизі будь-яких електронних, відео або аудіо даних, нібито з його участю в незаконній діяльності.

Якщо цього зроблено не буде, то вже на початку тижня Татаров обіцяє подати позов до суду проти Ситника про захист честі й гідності.

Нагадаємо, за даними Ситника, у розпорядженні НАБУ є листування Татарова з іншими фігурантами справи забудовника Максима Микитася. Але через зміну процесуальних прокурорів у справі Микитася, Татарову не повідомили про підозру і він поки не має статусу в цьому провадженні.

Раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру Татарову, яке планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, за якою він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд", був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію Татарова і представив докази того, що Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати.

Раніше RegioNews також писав про те, що відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що скандального заступника Єрмака Татарова не звільнять з Офісу президента. Він продовжує роботу в ОП в тому ж режимі.