На Дніпропетровщині таксист зливав росіянам позиції ЗСУ

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Дніпропетровщині місцевого жителя, якого підозрюють у коригуванні російських обстрілів

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, чоловік працював на ворога під виглядом водія таксі. Він приймав замовлення на перевезення пасажирів у прифронтових населених пунктах Синельниківського району.

Під час поїздок зловмисник фотографував на телефон військові та енергетичні об'єкти, а також місця зосередження українських військових і техніки.

Серед об'єктів, які цікавили російського куратора, були позиції протиповітряної оборони, зокрема мобільних вогневих груп, запасні командні пункти та логістичні центри Сил оборони.

Крім того, агент збирав інформацію про розташування важливих електропідстанцій та їхній стан після російських атак.

За даними СБУ, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські коментарі, які залишав у чатах комп'ютерних ігор.

Правоохоронці завчасно викрили його діяльність і затримали за місцем проживання. Під час обшуків вилучили два смартфони, на яких виявили скриншоти Google Maps із позначками українських об'єктів та листування з представником російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.