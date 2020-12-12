Татаров отреагировал на заявление Сытника о его причастности к делу "Укрбуда"

Замглавы Офиса президента требует от Сытника публичного опровержения информации

Замглавы Офиса президента требует от Сытника публичного опровержения информации

Фото из открытых источников

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров потребовал от директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника публично опровергнуть заявления о его причастности к даче взятки экспертам МВД по делу компании «Укрбуд».

Об этом Татаров написал в своем телеграмм-канале, пишет RegioNews.

Замглавы Офиса президента связывает заявления Сытника "со своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах".

Татаров потребовал от Сытника немедленно опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать обществу доказательства его причастности к противоправной деятельности.

Чиновник настаивает также на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео или аудио данных, якобы с его участием в незаконной деятельности.

Если этого сделано не будет, то уже в начале недели Татаров обещает подать иск в суд против Сытника о защите чести и достоинства.

Напомним, по данным Сытника, в распоряжении НАБУ есть переписка Татарова с другими фигурантами дела застройщика Максима Микитася. Но из-за изменения процессуальных прокуроров в деле Микитася, Татарову не сообщили о подозрении и он пока не имеет статуса в этом производстве.

Ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции Татарова и представил доказательства того, что Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.

Ранее RegioNews также писал о том, что отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что скандального заместителя Ермака Татарова не уволят из Офиса президента. Он продолжает работу в ОП в том же режиме.