На Херсонщині нотаріус підозрюється у незаконному оформленні землі громади

Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині приватну нотаріуску підозрюють у незаконній реєстрації права власності на земельну ділянку громади в Антонівці

Про це повідомила прокуратура Херсонської обалсті, передає RegioNews.

За даними слідства, вона внесла до державного реєстру відомості про набуття двома жінками права спільної сумісної власності на землю вартістю майже 470 тисяч гривень, хоча необхідних документів для цього не було.

Як встановили правоохоронці, у липні 2025 року нотаріус отримала документи для реєстрації права власності на земельну ділянку в Антонівці за двома жінками.

Водночас, за матеріалами слідства, жінки особисто до нотаріуса не зверталися, а їхніх підписів на документах не було. Також серед поданих паперів бракувало оригіналу розпорядження Херсонської міської військової адміністрації, яке було необхідне для передачі землі з комунальної у приватну власність.

Попри це, нотаріус внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про спільну сумісну власність жінок на цю ділянку. Згодом вона двічі несанкціоновано змінювала дані в реєстрі: спочатку зареєструвала набуття права власності на землю, а потім скасувала цей запис.

За нормативною грошовою оцінкою вартість ділянки становить майже 470 тисяч гривень.

Нотаріусці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, та ч. 3 ст. 362 ККУ — несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

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