20:20  15 листопада
Відключення світла 16 листопада: в Укренерго назвали графіки
10:42  16 листопада
На Дніпропетровщині таксист зливав росіянам позиції ЗСУ
11:36  16 листопада
На Львівщині "Жигулі" зіткнулися з автопоїздом: є травмовані
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2026, 15:59

На Херсонщині нотаріус підозрюється у незаконному оформленні землі громади

16 листопада 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура Херсонської області
Читайте также
на русском языке

На Херсонщині приватну нотаріуску підозрюють у незаконній реєстрації права власності на земельну ділянку громади в Антонівці

Про це повідомила прокуратура Херсонської обалсті, передає RegioNews.

За даними слідства, вона внесла до державного реєстру відомості про набуття двома жінками права спільної сумісної власності на землю вартістю майже 470 тисяч гривень, хоча необхідних документів для цього не було.

Як встановили правоохоронці, у липні 2025 року нотаріус отримала документи для реєстрації права власності на земельну ділянку в Антонівці за двома жінками.

Водночас, за матеріалами слідства, жінки особисто до нотаріуса не зверталися, а їхніх підписів на документах не було. Також серед поданих паперів бракувало оригіналу розпорядження Херсонської міської військової адміністрації, яке було необхідне для передачі землі з комунальної у приватну власність.

Попри це, нотаріус внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про спільну сумісну власність жінок на цю ділянку. Згодом вона двічі несанкціоновано змінювала дані в реєстрі: спочатку зареєструвала набуття права власності на землю, а потім скасувала цей запис.

За нормативною грошовою оцінкою вартість ділянки становить майже 470 тисяч гривень.

Нотаріусці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, та ч. 3 ст. 362 ККУ — несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві викрили масштабну корупційну схему на будівництві житла для військових. За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
земля община Херсонська область нотаріус
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Прикордонники ефектно накрили вогнем позиції росіян
16 листопада 2026, 17:40
На Харківщині військовому за $8,8 тисячі обіцяли оформити непридатність до служби
16 листопада 2026, 17:38
На Київщині чиновник ТЦК вимагав хабар за зняття з розшуку
16 листопада 2026, 17:25
У Києві змінюють режим вуличного освітлення: як працюватимуть ліхтарі вночі
16 листопада 2026, 17:19
З окупованої Херсонщини повернули ще 3 дітей: загалом цьогоріч врятували 256
16 листопада 2026, 16:58
На Черкащині в ДТП зіткнулися Opel та Toyota: постраждала жінка
16 листопада 2026, 16:45
У Черкасах жінка за $17 тисяч пропонувала військовозобов’язаним шлюб для виїзду за кордон
16 листопада 2026, 16:17
Катування та погрози розстрілом: чотирьох російських десантників підозрюють у злочинах проти жителів Бучі
16 листопада 2026, 15:48
У Києві 22-річний хлопець під час застілля ледь не зарізав товариша
16 листопада 2026, 15:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Андрусів
Юрій Касьянов
Всі блоги »