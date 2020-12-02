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02 грудня 2020, 15:32 144

Заступник Єрмака Татаров був автором схем, за якими вивели "Укрбуд” - Микитась

02 грудня 2020, 15:32 144
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Максим Микитась розповів нові подробиці про роль заступника Єрмака Татарова в історії з "Укрбудом”
Максим Микитась розповів нові подробиці про роль заступника Єрмака Татарова в історії з "Укрбудом”
Фото: із відкритих джерел
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Автором схеми, по якій Максим Микитась втратив контроль над будівельною компанією “Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров, він займався оформленням документів та перереєстрацією “Укрбуду” на підставних осіб.

Про це у Facebook повідомив нардеп 8 скликання та колишній президент компанії "Укрбуд" Максим Микитась, передає RegioNews.

За словами Микитася, тоді Олег Татаров юридично так склав документи, що він втратив контроль над активами "Укрбуду” під "гарантії” грошей на добудову житлових комплексів.

Микитась розповів, що Олег Татаров в "Укрбуді” ”вирішував питання з різними державними органами”, а паралельно підробляв наданням юридичних та інших послуг колишньому оточенню Януковича.

Це він автор схем, складених ним меморандумів, по яких і вивели "Укрбуд”. Це він займався юридичним оформленням документів по перереєстрації "Укрбуду" на підконтрольних Майбороді (Олег Майборода, гендиректор "Укрбуд Девелопмент" - ред.) та Федотенкову (Дмитро Федотенков, ресторатор - ред.) підставних осіб. Татаров юридично так склав документи, що я відразу позбавлявся контролю над активами "Укрбуду” під "гарантії” грошей на добудову ЖК "на потім", - написав Микитась.

Він стверджує, що "Укрбуд Девелопмент” переоформили на підставних осіб, але грошей на добудову "нові господарі” так і не завели, а зосередилися на розпродажі активів.

Микитась також заявив, що після його арешту Олег Татаров прислав свого адвоката, "і я швидко почав "тонути" по всіх фронтах”. Він звинуватив Татарова у дезінформації перших осіб держави щодо ситуації з "Укрбудом”, і зазначив, що саме Татаров причетний до трагедії "Укрбуду” та бід 13 тисяч сімей інвесторів.

Вперше в житті прошу репост і допомоги в поширенні інформації. Це і питання моєї в СІЗО безпеки”, - підсумував ексглава "Укрбуду”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Читайте також: Новий поворот у справі Микитася: заступника Єрмака Татарова звинуватили в корупції.

Андрій Єрмак Офіс президента злочин корупція Укрбуд Максим Микитась Олег Татаров
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