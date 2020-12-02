14:24  02 грудня
Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва
11:52  02 грудня
Рада посилила відповідальність за продаж дітям електронних сигарет
11:22  02 грудня
В Україні зріс рівень підтримки повного локдауну - дослідження
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2020, 16:34 183

Микитась у суді дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова

02 грудня 2020, 16:34 183
Читайте также на русском языке
Він надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС
Він надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Під час обрання запобіжного заходу для експерта, який видав фіктивну експертизу щодо оцінки квартир Нацгвардії, було засвідчено, що в якості хабаря він отримав паркомісце від ексвласника "Укрбуду" Максима Микитася.

Як передає RegioNews, про це йдеться у публікації агента НАБУ Євгенія Шевченка у Facebook.

Але цікава новина полягає в іншому - процесом "вирішення" питання і наданням хабаря експерту керував ніхто інший, як заступник голови Офісу Президента України Олег Татаров! І один з підозрюваних, а саме Максим Микитась, уклав угоду зі слідством, пішов на співпрацю з детективами НАБУ - засвідчив скоєння злочину Татаровим і надав відповідні докази", - пише Шевченко.

Він додав, що тепер Зеленському необхідно звільнити Олега Татарова із займаної посади.

Тепер вам, пане Президенте Зеленський, потрібно якнайшвидше не тільки позбутися корупціонера під дахом ОП, а і звільнити того, хто вам його привів, а це, як відомо, пан Єрмак. І чим довше ви будете зволікати із прийняттям необхідних кадрових рішень, тим глибше будете опускатися в очах українців", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Читайте також: Новий поворот у справі Микитася: заступника Єрмака Татарова звинуватили в корупції

НАБУ Офіс президента корупція Укрбуд Максим Микитась Олег Татаров
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова - Бутусов
02 грудня 2020, 16:16
Заступник Єрмака Татаров був автором схем, за якими вивели "Укрбуд” - Микитась
02 грудня 2020, 15:32
Єрмак призначив своїм позаштатним радником Олексія Арестовича
01 грудня 2020, 20:26
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »