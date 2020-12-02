Микитась у суді дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова

Він надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС

Він надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС

Фото: Facebook

Під час обрання запобіжного заходу для експерта, який видав фіктивну експертизу щодо оцінки квартир Нацгвардії, було засвідчено, що в якості хабаря він отримав паркомісце від ексвласника "Укрбуду" Максима Микитася.

Як передає RegioNews, про це йдеться у публікації агента НАБУ Євгенія Шевченка у Facebook.

Але цікава новина полягає в іншому - процесом "вирішення" питання і наданням хабаря експерту керував ніхто інший, як заступник голови Офісу Президента України Олег Татаров! І один з підозрюваних, а саме Максим Микитась, уклав угоду зі слідством, пішов на співпрацю з детективами НАБУ - засвідчив скоєння злочину Татаровим і надав відповідні докази", - пише Шевченко.

Він додав, що тепер Зеленському необхідно звільнити Олега Татарова із займаної посади.

Тепер вам, пане Президенте Зеленський, потрібно якнайшвидше не тільки позбутися корупціонера під дахом ОП, а і звільнити того, хто вам його привів, а це, як відомо, пан Єрмак. І чим довше ви будете зволікати із прийняттям необхідних кадрових рішень, тим глибше будете опускатися в очах українців", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

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