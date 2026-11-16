Удар по Полтавщині: сталась масштабна пожежа
Вдень 16 листопада росіяни атакували Полтавську область. Внаслідок атаки сталась масштабна пожежа
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок атаки росіян на Полтавщині на території промислового підприємства у Кременчуцькому районі.
"Під час гасіння вогню неодноразово виникала загроза повторних ворожих ударів. На місці працювали підрозділи ДСНС Полтавщини", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували рятувальну автівку в Харкові. Це сталось після того, як екстрені служби прибули за місцем попередньої атаки.
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