Удар по Полтавщині: сталась масштабна пожежа

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атаки росіян на Полтавщині на території промислового підприємства у Кременчуцькому районі.

"Під час гасіння вогню неодноразово виникала загроза повторних ворожих ударів. На місці працювали підрозділи ДСНС Полтавщини", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували рятувальну автівку в Харкові. Це сталось після того, як екстрені служби прибули за місцем попередньої атаки.