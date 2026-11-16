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16 листопада 2026, 14:55

Удар по Полтавщині: сталась масштабна пожежа

16 листопада 2026, 14:55
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Фото: ДСНС
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Вдень 16 листопада росіяни атакували Полтавську область. Внаслідок атаки сталась масштабна пожежа

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атаки росіян на Полтавщині на території промислового підприємства у Кременчуцькому районі.

"Під час гасіння вогню неодноразово виникала загроза повторних ворожих ударів. На місці працювали підрозділи ДСНС Полтавщини", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували рятувальну автівку в Харкові. Це сталось після того, як екстрені служби прибули за місцем попередньої атаки.

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