З окупованої Херсонщини повернули ще 3 дітей: загалом цьогоріч врятували 256

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З тимчасово окупованих громад Херсонської області на підконтрольну Україні територію 16 листопада вдалося повернути ще трьох дітей. Це хлопчики віком від 5 до 17 років. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, на тимчасово окупованій території українські діти продовжують зазнавати тиску російської пропаганди, а їхнє право на власну національну ідентичність порушується.

"За кожною такою історією — дитинство, яке мало б проходити без страху, обстрілів і примусу. На поки що окупованій території українські діти продовжують жити під тиском російської пропаганди, а їхнє право на власну ідентичність постійно порушується", — наголосив Прокудін.

Очільник ОВА додав, що найважливіше зараз — діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Загалом від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 256 дітей.

До повернення дітей долучилися команда Save Ukraine, партнери та громадські організації в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Нагадаємо, раніше з окупації повернули 15-річну дівчинку. Відомо, що окупанти погрожували забрати її від родини.