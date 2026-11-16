На Дніпропетровщині ділок за 12 тисяч торгував інвалідністю
На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який організував незакоконну схему. Його "клієнтами" були чоловіки, які хотіли ухилитись від мобілізації
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
42-річний дніпрянин обіцяв, що може вплинути на рішення медичного закладу щодо оформлення документів про інвалідність. Завдяки цьому його "клієнт" міг отримати змогу зняття з військового обліку та виїзду за кордон. Свої послуги ділок оцінив у 12 тисяч доларів.
"Чоловіка, якого підозрюють в організації незаконної схеми – затримали в порядку статті 208 КПКУ. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що у Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором схеми виявилась адвокатка.