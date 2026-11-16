На Дніпропетровщині ділок за 12 тисяч торгував інвалідністю

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На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який організував незакоконну схему. Його "клієнтами" були чоловіки, які хотіли ухилитись від мобілізації

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

42-річний дніпрянин обіцяв, що може вплинути на рішення медичного закладу щодо оформлення документів про інвалідність. Завдяки цьому його "клієнт" міг отримати змогу зняття з військового обліку та виїзду за кордон. Свої послуги ділок оцінив у 12 тисяч доларів.

"Чоловіка, якого підозрюють в організації незаконної схеми – затримали в порядку статті 208 КПКУ. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що у Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором схеми виявилась адвокатка.