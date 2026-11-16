У Києві 22-річний хлопець під час застілля ледь не зарізав товариша

Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 22-річному чоловіку, який під час побутового конфлікту поранив ножем свого товариша. Потерпілого з проникаючими пораненнями грудей та живота госпіталізували

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався в Оболонському районі столиці. Пораненого хлопця з масивною кровотечею на четвертому поверсі багатоповерхівки помітив місцевий мешканець і повідомив про це правоохоронців.

Під час слідства поліцейські з’ясували, що тілесних ушкоджень потерпілому завдав його товариш, із яким вони тривалий час орендували квартиру.

За попередніми даними, під час спільного застілля між молодиками виникла побутова сварка. У розпал конфлікту 22-річний хлопець схопив кухонний ніж і вдарив ним товариша в груди та живіт.

Потерпілого доправили до лікарні з проникаючими ножовими пораненнями. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 61-річному містянину. Потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.