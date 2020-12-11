В Одесі арештували кримінального "авторитета" і можуть випустити під заставу в 10 млн грн

У зловмисника знайшли зброю, вкрадену з військової частини

У зловмисника знайшли зброю, вкрадену з військової частини

Фото Нацполіції

Правоохоронці Одеси затримали злочинця, який уже втретє опиняється під вартою, не відбув першого терміну покарання і намагався впливати на криміногенну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

В автомобілі, на якому пересувався 30-річний виходець однієї з пострадянських країн Сходу, поліцейські виявили вогнепальну зброю та набої до неї. За висновком експерта, зброя виявилася бойовою і разом з набоями придатною до стрільби. Також встановлено, що вона була викрадена в одній з військових частин Одещини.

Зловмисник потрапляв у поле зору правоохоронців у 2017 році. Тоді за незаконне зберігання наркотичних засобів та вогнепальної зброї Комінтернівський районний суд засудив його до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік та три місяці. Під час перебування на іспитовому терміні правопорушник вдався до хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, за що Суворовський районний суд Одеси взяв його під варту, однак згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт, що дало зловмисникові змогу вчинити злочин, про який йшлося на початку, - повідомляють у поліції.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Київський районний суд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Крім цього, поновлено розгляд вироку 2017 року, за яким зловмисник так і не відбув покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у фінансуванні міжнародного тероризму.