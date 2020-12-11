Організатору незаконного "референдуму" в Краматорську дали 5 років в’язниці
У Краматорську Донецької області апеляційний суд засудив організатора так званого “референдуму” у 2014 році до п'яти років в'язниці.
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, в травні 2014 року чоловік, діючи за попередньою змовою з головою так званої "дільничної виборчої комісії №5", організував і провів незаконний "референдум" на території Краматорської школи №30.
У вересні 2020 року Слов'янський міськрайонний суд визнав його винним у скоєнні вказаного злочину і засудив до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки", - йдеться в повідомленні.
В прокуратурі зазначили, що були не згодні з таким рішенням суду і подали апеляцію.
У свою чергу, суд прийняв рішення частково задовольнити прохання сторони обвинувачення: чоловікові дали реальне позбавлення волі на п'ять років.
Нагадаємо, суд засудив за держзраду українську чиновницю, яка працювала на окупантів в "ЛНР".