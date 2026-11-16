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16 листопада 2026, 16:17

У Черкасах жінка за $17 тисяч пропонувала військовозобов’язаним шлюб для виїзду за кордон

16 листопада 2026, 16:17
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Фото: поліція Черкаської області
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У Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

За даними слідства, жителька Черкас має другу групу інвалідності. Цим вона пропонувала скористатися чоловікам призовного віку: укласти з нею шлюб, щоб отримати законну підставу для відстрочки та безперешкодного перетину державного кордону.

Вартість такої послуги становила 17 тисяч доларів.

Поліцейські затримали жінку одразу після отримання другої частини коштів та реєстрації шлюбу. Її затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленим свідоцтвом про народження третьої дитини. Він зізнався, що купив документ через Telegram.

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Черкаси виїзд за кордон шлюб жінка військовозобов'язаний
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