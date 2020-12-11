"Не дозволимо робити цирк з обласної ради", - голова Рівнеоблради про позов "слуг народу"

Сергій Кондрачук здивований тим, що "партія влади" має намір ігнорувати сесії

Сергій Кондрачук здивований тим, що "партія влади" має намір ігнорувати сесії

Фото з відкритих джерел

Про це голова Рівненської облради заявив на своїй Facebook-сторінці, повідомляє RegioNews.

Сергій Кондрачук заявляє про необхідність розглядати нагальні проблеми області і обіцяє в разі якихось "рухів, перекриття дороги" - "відправляти людей до партійного офісу "Слуги народу", хай там їм виплачують заробітну плату".

Вони скасовують абсолютно всі рішення, які були прийняті на першому пленарному, але третьою стороною долучають тільки мене. Ще там є скасування заступника, першого заступника, всіх голів комісій. Безумовно, всі депутати, які були обрані в комісії, а це 35, або в керівництво, теж будуть третьою стороною. Цей процес затягнеться я не знаю на скільки. І разом з тим я читаю коментар пана Ліпського, що поки буде суд, вони не будуть ходити на сесії. Друзі дорогі! В Острозі перекривають дорогу, бо нема зарплати у людей. Купа проблем по області. І сьогодні правляча партія не буде ходити на сесію? Скажіть, бюджет на 21 рік треба мені чи людям? І коли будуть якісь рухи, перекриття дороги, я буду дуже впевнено відправляти людей до партійного офісу Слуги народу, хай їм там виплачують заробітну плату, - зазначив Сергій Кондрачук.

Сергій Кондрачук додав, що не дозволить "робити фарс і цирк з обласної ради" і закликав депутатів до конструктиву та висловиви побажання, щоб усі 64 депутати були присутні на наступній сесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуги Народу" оскаржуватимуть легітимність голови Рівнеоблради в суді.